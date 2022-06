Paramount es demandado por derechos de autor de "Top Gun: Maverick"

Los herederos del autor del artículo que inspiró la película de 1986 "Top Gun" demandaron a Paramount Pictures por violar los derechos de autor, según documentos judiciales.

Tres décadas después del éxito de taquilla original, que se basó en un artículo de revista de 1983 de Ehud Yonay titulado "Top Guns", Paramount lanzó una secuela el mes pasado que encabeza la taquilla de Norteamérica.

En la demanda presentada el pasado lunes ante un tribunal de California, Shosh Yonay y Yuval Yonay, la viuda y el hijo del escritor que viven en Israel, alegan que los derechos de autor de la historia les fueron devueltos en 2020, "pero Paramount ignoró esto deliberadamente".

"Los Yonay sostienen, y Paramount niega, que tanto la secuela de 2022 como la película de 1986, derivan de la historia del autor", de acuerdo con la querella.

La familia busca evitar que Paramount distribuya la secuela, así como una indemnización por un monto no especificado.

Un portavoz de Paramount dijo el pasado lunes a varios medios de comunicación que las afirmaciones de los Yonay "no tienen fundamento". "Nos defenderemos con vigor", agregó.

"Top Gun: Maverick" retoma la historia del piloto de la Marina estadounidense Pete "Maverick" Mitchell, interpretado por Tom Cruise, que entrena a jóvenes aviadores para una misión contra una instalación nuclear en un estado enemigo.

UN ESTRENO EXITOSO

La esperada película se estrenó el pasado 27 de mayo en las salas de cine y lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá con un recaudo de aproximadamente 151 millones de dólares, teniendo una muy buena acogida de los cinéfilos que tuvieron que esperar 36 años para ver la secuela de "Top Gun”.

El estreno de esta cinta sufrió un retraso de dos años, debido a la pandemia de covid-19, y ahora se convirtió en la primera película de Tom Cruise, en superar los 100 millones de dólares, además los críticos aseguran incluso que esta cinta incluso superó la película original "Top Gun”, estrenada en 1986.

“Gracias a todos los que vieron #TopGun : Maverick y ayudaron a que fuera un fin de semana de estreno histórico”, manifestó Tom Cruise por medio de sus redes sociales.

Luego de su estreno, cientos de internautas compartieron su opinión sobre el regreso de una de las películas más importante de los años 80 en donde destacaron la actuación del icónico Tom Cruise.

“Pues ayer vimos #TopGunMaverick y me hice fan. 10 de 10”, “Me encantó #TopGunMaverick la vería más veces”, “Literal crecí viendo aviones, y en la torre de control de TONCONTIN porque mi papá es controlador aéreo. Cómo no me va a gustar la aviación... Ahora imagínate cómo me emocioné viendo #TopGunMaverick”.