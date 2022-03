Datos curiosos de ‘Flow Calle’, la película con la que Farina debuta en el cine

La famosa rapera Farina lanzó ‘flow calle’, la canción que hace parte de la banda sonora de la película que lleva el mismo nombre y cuyo estreno será en pocas semanas en República Dominicana y Puerto Rico.

Fecha de estreno

El próximo 24 de marzo, será el gran debut de Farina en la pantalla gigante con la película ‘Flow calle’ donde la colombiana actúa junto al guapísimo artista Lincoln Palomeque, recordado por su excelente participación en ‘Café, con aroma de mujer’.

Ese jueves se estrenará la película en República Dominicana y Puerto Rico. Casi un mes después, el 22 de abril será el lanzamiento en Estados Unidos. Y se espera que pronto den a conocer las fechas de estrenos en otros países.

Natti Natasha sería la protagonista

La dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida como Natti Natasha, fue la primera artista en ser contactada para realizar el protagónico. Sin embargo, para la época en la que empezaban las grabaciones, la artista quedó embarazada de su primera hija Vida Isabelle y no pudo continuar en el proyecto.

En una entrevista, Farina contó que este papel llegó como una “oportunidad de Dios”. “Sí, la película iba a ser protagonizada por Natti Natasha pero ella quedó embarazadita… a mi me llama mi manager a contarme que a los realizadores les interesó que fuera la protagonista ya que Natti no puede… y cuando me mandaron la historia me enamoró”, fueron las palabras con las que la colombiana agradeció por su papel en ‘flow calle’.

Grandes representantes del género urbano en la película

En la historia dirigida por Frank Perozo, también participarán los cantantes reguetoneros Lenny Tavárez, Zion, Yandel de Myke Towers de Puerto Rico, Mozar La Para de República Dominicana, entre otros intérpretes del género urbano.

Elenco

La historia de Yizelle (Farina) una colombiana que busca demostrar su talento artístico y ser reconocida como una de las mejores cantantes en Santo Domingo, así como a nivel mundial, reúne el talento de grandes actores latinoamericanos quienes encantarán en la pantalla grande.

Argentina, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico forman parte de ‘flow calle’ con la participación de David Maler, Clarissa Molina, Julián Gil, Lincoln Palomeque, Manny Pérez, Caroline Aquino, Celines Toribio, Marta González, Haidy Cruz, El Nagüero, Luz García, Brea Frank y Farina.

