Danna Paola rechazó ser Selena Quintanilla en la bioserie

Seguramente, la conocimos desde que era pequeña en series como ‘Amy, la niña de la mochila azul’ o ‘Vivan los niños’. Después, la vimos interpretando a Lucrecia en el éxito de Netflix ‘Élite’, papel que la catapultó a la fama mundial.

Más tarde, la artista confirmó que se retiraría de la actuación para dedicarse a su carrera musical. Esta decisión ha impulsado la trayectoria de Danna Paola en temas como ‘Mala fama’, ‘Oye Pablo, ‘No bailes sola’, entre otros, que impactan en la cultura popular.

Durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘Élite’, la productora Netflix se contactó con la también actriz para que protagonizara la serie enfocada en la vida de la difunta cantante Selena Quintanilla.

Durante el podcast ‘No hagas lo fácil’ del youtuber Juanpa Zurita, la cantante confesó que realizó el casting como cualquier otro artista, y efectivamente obtuvo el protagónico.

Me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo, dijo la mexicana de 26 años.