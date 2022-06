“Stranger Things”: Cuánto ganan los actores principales de la serie

Stranger Things se ha convertido en una de las series de Netflix más aclamada por los usuarios de la plataforma de streaming, lo cual ha ocasionado que la producción continúe con gran éxito a lo largo de sus temporadas sin importar su costo.

Te puede interesar: Las mejores fotos de Luke Newton, el nuevo galán de Bridgerton 3

Hace pocas semanas, la primera parte de la cuarta temporada de la serie fue estrenada y muy bien recibida por los fanáticos de la saga, quienes destacaron los efectos que fueron utilizados en esta nueva entrega y la impecable continuidad del hilo de la historia.

Ahora, lo que varios internautas se preguntas es cuánto ganan cada uno de los actores de la serie, por lo que aquí te lo contamos. De acuerdo con información publicada por el portal internacional “Wall Street Journal”, cada episodio de esta cuarta temporada tiene un costo de 30 millones de dólares.

¿CUÁNTO GANAN LOS ACTORES DE STRANGER THINGS EN LA CUARTA TEMPORADA?

Tras el éxito de las temporadas pasadas, los actores principales de la serie de Netflix han ganado reputación en la industria cinematográfica, por lo que a medida que avanza la historia cada uno logra cobrar cada vez más.

En el caso de los actores Winona Ryder y David Harbour el pago por sus papeles dentro de la serie se encuentra actualmente en 350 mil dólares por episodio, mientras que al inicio de este cobraban entre los 80 mil y los 100 mil dólares.

Por su parte, la estrella principal Millie Bobby Brown ha logrado escalar bastante alto al pasar de cobrar 20 mil dólares por episodio a igualar a Winona y Harbour en esta cuarta temporada, al cobrar la misma cantidad que los actores.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp comenzaron cobrando la misma cantidad que Millie Bobby Brown, pero actualmente ganan 250 mil dólares por episodio.

Mientras tanto, Natalia Dyer, Joe Keery y Charlie Heaton, quienes dan vida a los adolescentes de la serie Nancy, Steve y Jonathan son quienes menos cobran por episodio al facturar solamente 150 mil dólares.

¿AÚN NO HAS VISTO STRANGER THINGS? AQUÍ TE CONTAMOS SU TRAMA

Ambientada en la década de los 80, la serie de televisión estadounidense creada por los hermanos Duffer y transmitida en Netflix inicia con la misteriosa desaparición de Will Byers. Hecho que destapa los extraños sucesos que ocurren alrededor de Hawkins a raíz de una serie de experimentos que realiza el gobierno en esta zona.

La primera temporada inicia en noviembre de 1983, cuando Will Byers es secuestrado por una criatura del ‘Up Side Down’ al mismo tiempo que en Hawkins aparece Once luego de escapar del laboratorio. La segunda temporada se establece un año más tarde, y en esta, Once descubre que aún hay más niños como ella. La tercera temporada se establece en verano de 1985, con la llegada de una nueva amenaza que azota la tranquilidad de Hawkins.

Luego de confirmar una cuarta temporada en febrero de 2022, Netflix anunció que esta se había renovado para una quinta y última temporada.

No dejes de leer: ‘Stranger things’ anuncia el estreno de su cuarta temporada y su final