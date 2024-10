Protagonistas de ‘Betty la fea’ eligen al mejor artista invitado de la telenovela

El cantautor cartagenero Karoll Iván Márquez Mendoza, conocido artísticamente como Karoll Márquez, ha compartido recientemente sus memorias sobre su destacada participación en la icónica telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’.

En una entrevista con la actriz Natalia Ramírez, quien fue una de las protagonistas de la serie, Karoll reflexionó sobre sus inicios en la música y la actuación, revelando momentos clave de su carrera.

Karoll Márquez recuerda su participación en ‘Betty’

“Era mi primer disco, ese fue mi primer álbum; yo apenas estaba comenzando mi carrera discográfica”, compartió Karoll, recordando la emoción que sintió al lanzar su primer trabajo.

Karoll narró cómo su manager, Néstor, lo motivó a participar en una de las colecciones de “Betty, la fea”. “Confieso que no creí mucho en la idea al principio, pues había tantos artistas compitiendo por un lugar”, recordó. Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando recibió la llamada que confirmaba su actuación en la serie. “Me dijo que iba a cantar en la colección de Hugo Lombardi, y estaba emocionado”, comentó.

El artista mencionó que su sencillo “Aire” tenía un sonido de pop dance con toques flamencos, lo que causó confusión entre quienes no lo conocían. “Mucha gente pensaba que era español”, reveló entre risas. Al llegar al set de grabación, Karoll se sintió abrumado pero apoyado por el equipo. “Mario, el director, me recibió con cariño; aunque era muy joven y nadie me conocía”, recordó con nostalgia.

Karoll Márquez recibe videos de sus seguidores cuando participó en ‘Betty’

Karoll también mencionó cómo aún recibe videos de fans que están viendo la serie en diversas partes del mundo. “No hay una semana en que no me manden un video de alguien que me recuerda cantando ‘Ay caray’, mi primera canción”, dijo con emoción. Para él, esos momentos son un recordatorio constante de su llegada a Bogotá con el sueño de ser cantante y de lo que significó su debut en “Yo soy Betty, la fea”.

La experiencia en la telenovela no solo fue un espaldarazo a su carrera, sino también un capítulo especial que Karoll siempre llevará en su corazón. “Fue un inicio y un paso fundamental en mi camino artístico”, concluyó, dejando claro que su pasión por la música y la actuación sigue intacta.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.