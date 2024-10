MasterChef: Martina conquistó a Nicolás usando su fruta menos favorita

El reto de la caja misteriosa de este nuevo ciclo en MasterChef Celebrity estuvo lleno de sorpresas de principio a fin. Y es que las celebridades que aún continúan en competencia no solo se encontraron con un cambio de reglas, sino con el reto de explorar su imaginación.

Pese a que tenían pocos recursos para elaborar sus preparaciones, Martina, la peligrosa logró destacar y hasta conquistar al jurado Nicolás de Zubiría utilizando una fruta que no es de su agrado.

MasterChef: ¿Cuál es la fruta que el chef Nicolás de Zubiría no soporta?

Desde que inició esta nueva temporada de MasterChef Celebrity el jurado Nicolás de Zubiría se ha encargado de dejarle claro a las celebridades que él no soporta el banano. Sin embargo, aclaró que esto no se debía a su sabor, sino a otra serie de aspectos que reveló en el reto de hoy tras probar el plato de Martina, la peligrosa.

Según confesó de Zubiría “en lo personal, del banano lo que no me gusta es la textura, me parece muy pastoso y algo ahí en el aromita que nunca me ha gustado”. Pero al notar el trato que la cantante le dio a esta fruta para su preparación le habría encantado y hasta se declaró “fan del banano ahora”.

MasterChef: Nicolás de Zubiría elogió plato de Martina, pese a llevar banano

Luego de que el chef diera el primer bocado de su preparación, Martina se adelantó a los posibles comentarios que Nicolás pudiera hacer sobre el uso del banano. Sin imaginar que realmente le encantaría. “chef, yo sé que no le gusta mucho el banano, pero yo le eché ahí whiskicito y azuquitar”, confesó.

Al ver las expresiones del chef, Claudia Bahamón le preguntó que, si el banano estaba “horrible”, pero la respuesta de Nicolás sorprendió.

“No, al revés, me gustó el banano acá. Haz hecho un plato tan rico que me funciona el banano. Fenomenal, me encanta tu plato. De nuevo, estás pensando ya no como una cocinera, sino como una chef más creativa con ideas nuevas, tu técnica es impecable”, aseguró.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.