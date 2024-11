Cony se va en contra del jurado de MasterChef por llamar su plato “inferior”

Tras varios minutos de degustación y un par más de deliberación, el jurado de MasterChef Celebrity llegó a la conclusión de que el plato de Cony Camelo durante el reto individual de este jueves 7 de noviembre no había dado la talla.

Por lo que al momento de anunciar que sería ella quien se llevaría el delantal negro no dudaron en destacar que la razón de su decisión se debía a que su plato era completamente inferior al de las demás celebridades, comentario que no gustó a la actriz.

Jurado de MasterChef calificó plato de Cony Camelo de “inferior”

Y es que, al momento de la deliberación, los tres jurados de MasterChef Celebrity llegaron a la conclusión de que Cony Camelo era merecedora del delantal negro, por lo que al momento de anunciarlo a las celebridades dejaron claro el por qué.

“Cocineros, de verdad que se comió rico, bien jugado. Un reto interesante, sobre todo con muy buena sazón. Dicho eso, hubo un plato que fue inferior a todos los demás, y ese es el plato de Cony”, afirmó Rausch.

Cony Camelo defendió su plato y pidió al jurado de MasterChef que no lo llamaran “inferior”

Aunque la actriz era consciente de que ella sería quien se llevaría el delantal negro en esta ocasión, no ocultó su molestia al escuchar al jurado de MasterChef calificar su plato de “inferior”, ya que consideraba que su plato llevaba varias técnicas. “Yo en mi calentado tengo muchos procesos. El huevo se me rompió, ya no me dio tiempo de hacer otro”, manifestó.

Por tal razón pidió al jurado que no lo calificaran de tal manera: “pero no lo llames inferior, chef, se me rompió el huevo, pero todo lo otro tenía muchos procesos". Ante el comentario de Cony, la presentadora Claudia Bahamón no dudó en unirse a su petición al manifestar “oiga, en serio por qué ustedes dice el inferior, no”.

Al ver la molestia de ambas mujeres, Nicolás de Zubiría le consultó a Cony cómo debían llamarlo. “Si no le quieres decir el inferior, ¿qué palabra le quieres poner? El menos bueno” aseguró Nicolás, obteniendo como respuesta por parte de la actriz: “no, yo no espero nada distinto”.

