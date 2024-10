Cony Camelo tiene derecho a quitarse el delantal negro de MasterChef, ¿cómo?

Después de varios capítulos de MasterChef Celebrity Colombia, en los que estuvo ausente, la actriz Cony Camelo volvió a pisar la cocina del programa del Canal RCN. Sin embargo, pasó que ingresó de inmediato con delantal negro.

De esta manera volvió Cony Camelo a MasterChef Celebrity

Mientras Cony no estuvo en MasterChef, las demás celebridades estuvieron enfrentándose a retos para acumular minutos, razón por la que la actriz no tenía nada de tiempo a su favor. No obstante, en el formato culinario pasa de todo y esta vez no fue la excepción.

Las especulaciones de lo que podría pasar con Cony Camelo por faltar eran muchas, hasta que se descubrió que le dieron la oportunidad de quitarse el delantal negro y no ir directo a reto de eliminación.

De acuerdo con la artista, llegó más renovada a MasterChef, pues vale recordar que se enfermó y su ausencia al juego de cocina fue por motivo de incapacidad. Camelo estaba preparada para todo, pero recibió la noticia de que el reto del capítulo 92 era por equipos y eso significaba que ella también podía cocinar.

Efectivamente, la actriz fue estratégica y como nadie la había elegido para conformar equipo, ya que tenía cero minutos, esperó a que se formara un grupo de tres personas y luego les preguntó si se podía hacer con ellos. Así las cosas, Cony resultó cocinando junto a Carolina Cuervo, Jacko y Paola Rey.

La audacia y la buena noticia para Cony Camelo en MasterChef Celebrity Colombia

Lo anterior fue audaz debido a que ese fue el único equipo con cuatro participantes, los otros dos debían ser de tres celebridades. Después de esto, Claudia Bahamón reveló que existe la posibilidad de que Cony se quite en delantal negro.

Según las instrucciones, los equipos debían hacer un menú de dos tiempos (entrada y plato fuerte) con comida de mar, el cual corresponde a la mitad o el 50% de la calificación de los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. La otra mitad se descubrirá en el próximo capítulo.

Por ende, dado el caso en el que el equipo donde se encuentra Cony Camelo resulte ganador, todos suben al balcón incluyéndola a ella. De no ser así, los grupos que pierdan se ponen delantal negro.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.