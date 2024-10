Cony logró quitarse el delantal negro en MasterChef; no irá a eliminación

El capítulo de MasterChef Celebrity de este lunes 21 de octubre estuvo lleno de muchas sorpresas, la más inesperadas de ellas, la victoria de la actriz Cony Camelo, quien pese ausentarse durante varios retos logró quitarse el delantal negro y salvarse de ir a reto de eliminación.

Y es que la mujer no solo tenía como desventaja el no contar con minutos tal y como lo hacían sus compañeros, sino que además debía ponerse el delantal negro que hoy ya no porta tras ganar el reto de equipos con una gran puntuación.

Cony logró quitarse el delantal negro de MasterChef y se salva de ir a reto de eliminación

Luego de que enfrentarse a un reto en equipos que duró dos ciclos, la actriz Cony Camelo y su equipo conformado por Carolina Cuervo, Paola Rey y Jacko, lograron conquistar a los 30 comensales a los que debieron cocinar durante el reto de esta noche.

Vale la pena destacar que el equipo tuvo una serie de inconvenientes al inicio del reto que lograron irritar a Jacko. Sin embargo, esto no fue impedimento para que finalmente fluyeran y lograran sacar sus preparaciones con total éxito.

Las celebridades le apuntaron a crear deliciosos canapés que ofreciera como experiencia el viajar por el mundo con cada bocado, ya que contenían preparaciones tanto asiáticas como árabes. “Que los bocados los hagan viajar por el mundo”, expresaron.

Equipo de Cony celebró su victoria pese a notar la molestia de sus compañeros

Tras escuchar que su equipo había sido el feliz ganador de esta competencia decisiva, las cuatro celebridades no dudaron en festejar su victoria. “Qué dicha que Cony se pueda quitar ese delantal negro y que mañana podremos estar desde el balcón. Qué dicha, como están de amargados los otros, qué pecado”, aseguró Jacko.

Mientras que Paola Rey expresó que estaba “muy feliz, sacamos un muy buen puntaje. Este es el mejor cierre de ciclo que uno puede tener, o sea, terminar en el balcón”.

De hecho, la misma Claudia se mostró sorprendida de esta victoria al manifestar que “de este lado, decirle a Paola que 7 minutos y a Cony que 0 minutos se convirtieron en un triunfo es de locos. O sea, esto es como de no creer”.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.