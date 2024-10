Cony tras iniciar nuevo ciclo en MasterChef: “puedo ser la próxima eliminada”

El capítulo 96 de MasterChef Celebrity, sin duda alguna, inició con una serie de cambios que tomaron por sorpresa a las celebridades del Top 10, pues con la llegada de un nuevo ciclo, también llegaron nuevas reglas.

Y aunque la mayoría de las celebridades se tomó este cambio como algo positivo, Cony Camelo se mostró indiferente y hasta aseguró que ella podría ser la próxima en salir de la competencia.

¿En qué consiste la nueva dinámica de MasterChef Celebrity?

Este jueves 24 de octubre, el ambiente en MasterChef Celebrity se llenó de sorpresa cuando Claudia Bahamón, la querida presentadora del programa, anunció un cambio radical en las reglas de la competencia. Las celebridades, que hasta ahora habían luchado por acumular tiempo en la cocina, ahora deberán enfrentarse a una nueva dinámica: ¡la competencia se medirá por puntos!

Antes de revelar el reto de la caja misteriosa, Bahamón explicó que los concursantes ya no competirían por minutos, sino por puntos, y que solo los cinco mejores de cada reto podrían acumularlos. Al final del ciclo, los tres que logren sumar más puntos estarán a salvo de la eliminación, subiendo automáticamente al famoso balcón.

Cony Camelo se mostró indiferente al cambio de reglas de MasterChef

Sin embargo, este nuevo enfoque también ha generado incertidumbre entre los participantes. Cony Camelo, en particular, dejó claro que no está precisamente emocionada por esta nueva dinámica. “Los puntos sí me tienen sin cuidado, entonces yo puedo ser la próxima eliminada de MasterChef”, confesó ante las cámaras de MasterChef Celebrity

Además, hizo énfasis en que “cualquier cosa puede pasar”, por lo que “no hay que obsesionarse con esas cosas”.

La reacción de Cony ha causado revuelo entre sus compañeros y en redes sociales, donde sus seguidores no han dejado de debatir si su actitud podría jugar en su contra. Algunos creen que su desinterés podría ser una estrategia de despreocupación, mientras que otros temen que la falta de motivación la lleve a un rápido adiós en la competencia.

