Cony cuestionó presentación del plato de Nina en MasterChef: "emplató horrible"

Este martes 5 de noviembre, las celebridades del Top 10 en riesgo de eliminación se enfrentaron en un reto decisivo que definiría quién sería el próximo en abandonar la competencia culinaria de MasterChef Celebrity.

Y aunque durante todo el reto los televidentes fueron testigos de la tensión, lo que más llamó la atención fue que pese a haber recibido malos comentario sobre su preparación, Cony cuestionó el plato de Nina Caicedo en MasterChef.

Luego de que varias celebridades presentaran sus creaciones al jurado de MasterChef Celebrity que en este caso debían cumplir con ciertos parámetros, llegó el turno de Nina Caicedo, quien presentó en el atril un delicioso postre que consistía en una torta con panacota de tamarindo junto a una crema de queso mascarpone y un culís de arándanos con romero.

Sin embargo, la presentación pareció no llamar la atención de la actriz Cony Camelo, quien no dudó en manifestar ante las cámaras de MasterChef que “Nina emplató horrible", opinión que habría sido apoyada por algunas de las celebridades, con otras palabras.

Por el lado de Jacques Toukhmanian, el actor confesó que “el emplatado de Nina está raro”, mientras que Martina aseguró que “veo un emplatado raro, pero creo que tiene que ver con la falta de tiempo para emplatar”.

Por su parte, Caterine Ibargüen confesó estar desconcertada al manifestar que “no entiendo por qué no solo presentó la parte que tiene en el centro, creo que eso le puede jugar en contra”.

Aunque las celebridades se centraron en la presentación del postre de Nina Caicedo, el jurado de MasterChef Celebrity se enfocó en otros aspectos como, por ejemplo, el sabor y las texturas y aunque Adria Marina y Nicolás de Zubiría estuvieron de acuerdo en algunas críticas, Jorge Rausch defendió varias cosas de su preparación.

“Yo sí tengo mucho que rescatar acá: el biscocho es sensacional, la crema es absolutamente impresionante y la panacota, a mi gusto, no la pudiste manipular mejor, porque no tiene tanta gelatina. La textura me gusta mucho”, aseguró el chef y jurado Jorge Rausch.