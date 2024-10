Cony cuestiona plato de Juan Pablo en MasterChef: “¿qué es lo original?”

El reto de la caja misteriosa de este viernes 25 de octubre llevó a las celebridades a jugar con su creatividad, algo que le funcionó completamente al actor Juan Pablo Llano, quien logró conquistar a la chef mexicana y jurado de MasterChef Celebrity con una preparación inspirada en su país.

Y es que, aunque el reto tuviera una serie de trabas al no permitirles a los participantes un acceso común a la despensa, el actor supo jugar con los pocos ingredientes que tenía a su disposición.

Con su plato llamado “Pongámosle pecho a este rapidito”, el reconocido actor Juan Pablo Llano logró transportar a la chef Adria, quien es proveniente de México, a su país natal. Este consistía en una rapidita rellena de pecho acompañado de tres salsas diferentes preparadas con el caldito de su proteína y un par de tatemados.

Al probarlo, Adria manifestó que el sabor estaba “muy bien” y la carne “deliciosa” y muy bien cocinada y blandita. “Eso lo que yo busco en un taco, que con la mordida no se venga el trozo y se deshaga el taco", puntualizó. “Qué honor que me diga esto”, afirmó Juan Pablo.

Por su parte, el chef Jorge Rausch indagó en la decisión de Juan Pablo en escoger pecho para su preparación y le advirtió que, pese a que en esta ocasión le había salido bien, era mejor que no tomara ese riesgo en un reto de eliminación. “Está muy sabroso, bien jugado”, culminó.

En cuanto a Nicolás, resaltó de su preparación que “se ve muy fresco el plato, se ve que tiene mucho trabajo también. Fenomenal, bien jugado”.

Al escuchar los buenos comentarios por parte del jurado de MasterChef sobre el plato de Juan Pablo Llano, Cony Camelo no dudó en expresar su molestia frente a las cámaras al comparar su calificación con la del actor, pues a su juicio habían hecho exactamente lo mismo y a ella le había ido mal.

“Cuál es lo original ahí del producto. En el mío no había un solo error, pero: ay, no, presentaste un burrito y está todo mal. A él no le dijeron que: ay, que por qué no la convirtió en una estrella de mar”, aseguró Cony.