Cony Camelo hizo ‘dormir’ al jurado de MasterChef con su preparación

Los jurados de MasterChef Celebrity se mostraron más exigentes que nunca durante el inicio de un nuevo ciclo de la competencia y las celebridades pudieron notarlo durante la degustación del reto de la caja misteriosa que se llevó a cabo este viernes 25 de octubre.

Una de las participantes que se llevó diversas críticas por la sencillez de su preparación fue Cony Camelo, quien al momento de pasar al atril llegó segura de su receta y hasta aseguró que todo le había quedado “muy rico”.

La razón por la que jurado de MasterChef se ‘durmió’ con el plato de Cony Camelo

Cony Camelo llegó al atril con su preparación y una gran sonrisa en el rostro que poco a poco se fue borrando con los comentarios de Nicolás de Zubiría y las expresiones de los chefs Adria Marina y Jorge Rausch, quienes fingieron dormirse mientras escuchaban las explicaciones de la actriz sobre en qué consistía su plato. Y es que Camelo se habría extendido en la explicación de su preparación, a tal punto que Nicolás de Zubiría al probarlo no dudó en manifestarle que no era nada del otro mundo.

De hecho, la actriz utilizó la icónica frase de Zulma Rey, exparticipante de MasterChef, al expresar que se había dicho a “mi misma; mi misma que los elementos vayan hablando. Entonces el cerdo me dijo: cógeme, sin prevenciones Cony”, pero fue interrumpida ya que no había mucho tiempo para su extendida explicación.

“Esto es lo más obvio que uno presentaría con la tortilla”, aseguró Nicolás. Opinión que fue apoyada por la chef Adria, quien afirmó que era una preparación muy “predecible” y “nada extraordinario”. Entretanto el chef Jorge Rausch destacó que “no está mal”.

MasterChef: Cony se mostró en desacuerdo con los comentarios de los chefs sobre su plato

Luego de recibir los comentarios de los chefs, Cony expresó ante las cámaras de MasterChef que Nicolás se había acercado a su estación y en vez de advertirle que su preparación sonaba sencilla le explicó cómo enrollar su burrito. Por lo que no entendía el por qué ahora decía que era algo normal. “Tú me ayudaste a decirme cómo emplataba y armaba este burrito, pero como siempre: normal, no pasa nada”, afirmó.

En cuanto a los comentarios de Adria, quien afirmó que su preparación era predecible, comentó que no entendía “qué es lo que querían”, ya que, a su juicio, en ningún momento dijeron que debían hacer “una cosa chocoloca”.

