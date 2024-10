Caterine Ibargüen confunde en MasterChef por actitud con Dominica Duque, ¿qué hizo?

MasterChef Celebrity Colombia solo produce sorpresas. El programa del Canal RCN se encuentra poniendo a competir al top 10, razón por la que todavía no ha salido nadie de ese grupo y eso hace que las expectativas incrementen.

Entretanto, las celebridades no se quedan atrás, especialmente por las relaciones que hay entre varios participantes. Por ejemplo, es común que la periodista Dominica Duque y la exatleta de talla mundial Caterine Ibargüen sean mencionadas al mismo tiempo.

¿Cómo ha sido Caterine Ibargüen con Dominica Duque en MasterChef Celebrity Colombia?

En los últimos retos de MasterChef, algo que no ha tenido Caterine es paciencia para trabajar con Dominica. Las dos participantes son muy diferentes; mientras que Ibargüen es más ágil, Duque se toma su tiempo para hacer las recetas.

Entonces, aunque no lo ha querido, a la exdeportista le ha tocado cocinar junto a la también locutora y eso hizo que hubiese desconfianza. Dominica sabe que su proceso en MasterChef ha tenido altas y bajas, de modo que respetó el punto de vista de Caterine.

Pese a que son varias las diferencias entre la dupla de mujeres, ocurrió algo que puso a pensar si en realidad hay una rivalidad o, al contrario, se trata de situaciones culinarias y nada más.

Todo comenzó el día del reto de eliminación, pues nadie salió y Dominica Duque fue la última a la que le dijeron que podía subir al balcón. En efecto, eso desató reacciones, siendo asombroso el hecho de que Caterine Ibargüen saltó de la emoción por la periodista, la abrazó y se mostró muy feliz, cuando, antes de eso, ella misma manifestó que la periodista la descontrolaba.

¿Caterine Ibargüen ha cambiado con Dominica Duque en MasterChef?

A partir de ello, las opiniones no se hicieron esperar, pero luego llegó otro momento que empezó a ser tema de conversación. En el reto de la caja misteriosa con tortillas, de la semana pasada, a Dominica le fue fatal, las críticas no cesaron y prácticamente los chefs le comunicaron que era necesario enfocarse, ya que, de no ser así, podría ser la que estaría diciéndole adiós a la gran cocina.

En esa situación, Duque no lloró y mostró mayor control, solo que lo que asombró fue que Caterine se dirigió hasta su estación de cocina para abrazarla. Entonces, esa acción confundió a los televidentes porque en realidad no se sabe cómo es la relación afectiva entre la exdeportista y la periodista cuando las diferencias han tenido gran relevancia en MasterChef.

Así las cosas, queda por esperar cómo se desenvolverá esta actitud de Ibargüen con Duque conforme va avanzando el juego culinario.

SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.