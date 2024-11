Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef Celebrity: “muy complicado”

La presentadora Claudia Bahamón se mostró muy conmovida en MasterChef Celebrity luego de un emotivo reto en parejas.

Los participantes tuvieron que enfrentarse a una nueva prueba en la que debían preparar postres y cuyas parejas fueron elegidas al azar.

Cada pareja sorprendió a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con sus técnicas y habilidades culinarias.

La artista Martina La Peligrosa y el actor Juan Pablo Llano conmovieron al chef Jorge Rausch luego de presentar su innovadora propuesta en la que mezclaron cocina tradicional y lo llevaron a la alta cocina.

Posteriormente, los chefs debían deliberar para conocer cómo repartirían los puntos entre las parejas y en ese momento la presentadora Claudia Bahamón no pudo contener el llanto.

Debido a sus lágrimas, explicó que se sentía muy orgullosa y feliz de cómo han logrado crecer no solo gastronómicamente, sino personalmente en el programa, algo que es muy especial para ella, pues siente muy gratificante que todo el esfuerzo que hace ella y todo el equipo de trabajo rinda frutos.

Les agradeció por su compromiso y entrega en cada reto porque así lo están reflejando en sus platos.

“Sabía que iba a ser muy complicado porque no sé cuántos platos de MasterChef he visto pasar por acá y desde el día uno, porque es real, desde ese brazo de reina, Paola nunca se me va a olvidar ese brazo de reina tuyo, y ver que hoy todos hicieron unos postres impresionantes de verdad que a mí lo único que me queda es agradecerles porque hacen que este trabajo, ese esfuerzo valga toda la pena”, expresó.