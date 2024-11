Claudia Bahamón enternece a sus seguidores con video de su mascota en redes

La talentosa presentadora opita Claudia Bahamón ha sido el rostro más visible de las nueve temporadas del exitoso reality culinario MasterChef Celebrity Colombia, desde el primer capítulo enamoró a los televidentes con su cercanía con los participantes, su complicidad con los jurados y alegría en cada uno de los episodios.

Los televidentes que se conectan noche a noche con el programa en el Canal RCN han tomado gran cariño a la presentadora y es que en cada una de las temporadas ha mostrado que tiene un corazón sensible y cariñoso con el que despide a los participantes que van saliendo del programa.

Tal ha sido el cariño que el público se ha interesado por la vida de Claudia Bahamón más allá de la pantalla, por lo que la presentadora comparte parte de su vida privada en redes sociales.

Claudia Bahamón comparte tierno video de su mascota en redes sociales

En la tarde del lunes festivo 11 de noviembre, Claudia Bahamón compartió un tierno video en sus redes sociales en esta muestra a su compañero fiel, su gato. En el clip escribe la frase: “¿Tienes un gato así de pegote?”.

Entre risas, Claudia Bahamón le pregunta a su compañero por qué no le da espacio y la deja ver su programa de televisión tranquila, tal como lo hacen otros gatos, “¿Por qué no me dejas en paz, déjame, ¿por qué siempre encima de mí?”.

A lo largo del video se nota que Claudia disfruta de la compañía de su compañero, pero quiero también disfrutar un tiempo sola. Este es el video compartido por la talentosa presentadora en sus redes sociales:

Claudia Bahamón volvió a ser una niña en el último capítulo de MasterChef

El viernes 8 de noviembre, los televidentes del reality culinario fueron testigos de un nuevo reto de campo en la cocina más famosa del país, aunque en el episodio se vivió una prueba de alta exigencia culinaria lo que se llevó toda la atención fue una visita de Claudia Bahamón y los participantes a un parque acuático.

En el episodio todos disfrutaron de un día lleno de alegría en el que disfrutaron de cada una de las atracciones. Claudia, fue una de las más emocionadas durante el capítulo.

No te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity, no olvides conectarte con el Canal RCN de lunes a viernes a las 8:00 de la noche.

