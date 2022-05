Christopher Lloyd y Alfonso Obregón estarán en la Comic Con Colombia 2022

Faltan pocas semanas para el regreso de la Comic Con en Colombia que en este 2022 tendrá varios invitados internacionales especiales de los cuales ya se habían confirmado dos y ahora se reveló el tercero, se trata de Alfonso Obregón el reconocido actor que presta su voz a personajes como “Kakashi Hatake” de Naruto, “Shrek”, “Fox Mulder” (Expedientes Secretos X), “Ren Höek” (Ren y Stimpy), “Bob” (ReBoot), “Princesa Grumosa” (Hora de Aventura) y quien, además, le da vida a la voz del famoso conejo “Bugs Bunny”.

Te puede interesar: Rápidos y furiosos confirmó el nuevo ‘fichaje’ para su décima película

Los organizadores de la famosa convención, confirmaron que el famoso actor y director mexicano de doblaje llegará a Corferias, Bogotá durante la última semana del evento para participar en la Comic Con Colombia 2022, que este año se llevará a cabo entre el 24 al 27 de junio.

Alfonso Obregón uno de los grandes del doblaje

Una de las grandes características de Alfonso Obregón Inclán, que nació el 29 de julio de 1960, es que sus papeles suelen ser muy diferentes entre sí, algo que lo ha convertido en uno de los actores más versátiles de la industria audiovisual.

Aparte de los famosos personajes de caricatura antes mencionados, el actor de doblaje también ha sido la voz oficial en español de actores como Mike Myers, Woody Allen, David Duchovny, Chris Rock y Chris Tucker, entre otros.

Los otros invitados internacionales a la Comic Con Colombia 2022

Hace algunos días Planet Comics y Corferias, los organizadores del evento, revelaron que Christopher Lloyd, actor que le dio vida a Dr. Emmett "Doc" Brown en la trilogía de "Volver al futuro" y quien interpretó al Tío Lucas en “Los locos Addams”, será otro de los artistas especiales invitados a la Comic Con Colombia 2022.

Además, el pasado 4 de mayo en el marco de la celebración del Día de Star Wars o “May the 4th be with you”, la Comic Con Colombia, que este año promete tener experiencia única para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento, anunció que Anthony Daniels, el actor que caracteriza al icónico personaje “C-3PO” en la saga de Star Wars, también estará en la onceava edición de la convención que se llevará a cabo en el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias.