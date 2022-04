Carpentier imitó a Claudia Bahamón en MasterChef y divirtió a todos

El capítulo de MasterChef Celebrity de hoy, estuvo cargado de muchas sorpresas. Empezando porque en la cocina estuvieron los comediantes e influenciadores que en su momento hicieron parte de las celebridades.

Y aunque no estuvo Claudia, uno de los miembros del jurado se dedicó a hacer todo lo posible para que no se notara su ausencia sí, Cris Carpentier no dudó en ponerle también su toque de humor, así que usó una peluca rubia y combinó su acento colombiano con chileno para imitar a la reconocida presentadora.

Mientras los participantes estaban en la despensa buscando sus ingredientes para lograr grandes platos, él llegó metido en personaje y los dejó a todos con la boca abierta. Y es que no solo hizo su acento, sino que usó la peluca con movimientos, con alegría y además con esas frases motivadoras que son típicas de Claudia.

Y aunque esto fue por momentos, cada vez que aparecía Cris así todos no podían aguantar la risa que le generaba ver a Cris en esa posición, porque pues para muchos él es un chef serio, que no pensaron jamás que se presentaría de esa forma, que lo hizo incluso, mucho más hasta el final.

Tanto, que, hasta Rogelio, quien estaba a la espera de verla, porque como todos sabrán, ella fue su gran inspiración en la temporada en la que él estuvo participando. Por eso le dolió no verla, pero para su sorpresa, Cris hizo que ella estuviera muy presente.

Todos ganaron

Y es que en este capítulo hubo de todo, pero sin duda lo que más destacó fue la alegría, el buen humor, y hasta esos chistes donde decían en buen tono lo que estaba mal en los platos, pero sin generar mal ambiente, sino todo lo contrario, pues entre ellos el humor es lo más destacado.

El equipo ganador fue el que conformaron, El Mindo, Piter Albeiro, y Juanda Caribe, ya que los tres lograron platos de todo nivel para los jueces quienes resaltaron también que todos siguen haciendo buenas cosas en la cocina y que sin duda son buen ejemplo de quienes pasan por la cocina más importante del mundo.

Y no solo ellos, pues el resto de participantes, incluso Pamela y Chicho, quienes son participantes de esta temporada, demostraron todo lo que han aprendido y hasta recibieron nuevas técnicas de sus compañeros para lograr grandes cosas juntos y tener todos unos platos muy buenos y destacados, aunque Pamela, en su caso llevó un plato crudo que fue evidente para los jueces.

Sin duda un programa que emocionó y divirtió a la familia colombiana, y es solo el primero de tres programas especiales que se llevarán a cabo esta semana, donde no solo destacará el humor, sino que se volverán a ver esos participantes en su momento, infantiles, que ya hoy han crecido y han aprendido mucho más sobre la cocina.

Y como si esto fuera poco, se premiarán a los más fanáticos de Masterchef Celebrity de esta temporada, de la mejor manera, llevándolos a participar en la cocina y demostrando lo que saben y hasta lo que han aprendido con este gran programa de cocina.

