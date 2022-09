CEO de Disney+ considera que la plataforma debería costar más

Disney, el conglomerado más grande en la producción de series y películas en el mundo, se integró en el mundo del streaming de la mejor forma posible con sus tres plataformas: Disney plus, Star + y Hulu.

Se trató de una serie de adquisiciones y cambios en la compañía que llegó a hacerle la competencia a Netflix que pocos habían logrado hacer, pues, con sus tres plataformas, logra superar en suscriptores al que fue en un momento el gigante del streaming.

Bob Chapek, CEO de la compañía de entretenimiento, anunció algunos cambios que se vendrían específicamente para Disney Plus, pues confeso que consideraba que el precio de la suscripción estaba por debajo de la calidad que ofrece la plataforma, pero intentó tranquilizar a los consumidores al revelar que los cambios en los precios serían ‘insignificantes’.

Y es que, de acuerdo con Chapek, la plataforma no ha llegado al punto de equilibrio esperado y no lo haría sino hasta el 2024. No obstante, dijo que, gracias a esos precios bajos, han logrado conseguir tantos suscriptores y valoró este detalle para considerar las nuevas tarifas del servicio.

Aunque los precios en Colombia no se han confirmado, ya se conocen las nuevas tarifas para la plataforma en Estados Unidos: 8 dólares para el paquete básico (32 mil pesos colombianos) y 11 dólares para el premium sin anuncios (44 mil pesos).

El alto ejecutivo de este importante conglomerado también habló de una posible fusión con Hulu, otra plataforma de streaming de Disney, pues explicó que Disney+ ya tiene varias producciones para adultos y que dejó de ser un servicio exclusivamente infantil o juvenil.

Estamos a la espera de los precios en Colombia, pero sabemos que serán muchos los fans de Disney que seguirán pagando la plataforma, pues cuenta con varias sagas de culto para muchos.

