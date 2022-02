Carla Giraldo y su particular mensaje para quienes ‘no la olvidan’ en MasterChef

Carla Giraldo volvió a ser tendencia esta semana en las redes sociales y no es para menos ya que la bella ganadora de la versión anterior de MasterChef Celebrity volvió a salir a relucir en los comentarios de los televidentes de la versión 2022 que se estrenó el pasado 21 de febrero.

Y es que la actriz ya fue comparada con una de las participantes de esta nueva temporada de la cocina más importante del mundo. Muchos de los televidentes empezaron a traer de vuelta la actitud de Carla equiparándola con algunas de las actitudes de participantes como Isabella Santiago, exprotagonista de Lala’s Spa.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos de los usuarios en Twitter expresaron que ya extrañaban los comentarios de Giraldo que marcaron tendencia en MasterChef Celebrity 2021 dentro de la dinámica del programa.

‘Amo que no puedan olvidarme y me busquen en otras celebridades para tenerme ahí’, fue el comentario de la actriz en esta red social y que generó cientos de reacciones de quienes la aman y también de quienes no tanto.

De hecho, la triunfadora de la versión anterior expresó que los comentarios de todos sus detractores le dan vida y por eso de nuevo su participación particular fue objeto de memes y conversación en Twitter en medio de lo que pasa con los nuevos cocineros que están participando.

