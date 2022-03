“No puedo de la risa”: Carla Giraldo admite que extraña estar en MasterChef

La actriz y empresaria paisa Carla Giraldo, quien ganó la temporada 2021 del concurso MasterChef Celebrity en el Canal RCN, confesó que "no puedo de la risa" al admitir que "extraño estar en la cocina más importante del mundo" y recordó su frase sobre sacarlos a todos.

"Anoche fui tendencia gracias a que me extrañan mucho en MasterChef Colombia, jajajaja no puedo de la risa. Los amo de verdad me dan vida. Y sí, yo también extraño estar en la cocina más importante del mundo. ¿Será que voy y los saco a todos? Así como licué mis frijoles", escribió Carla Giraldo a través de su cuenta en la red social Twitter.

La ganadora de MasterChef Celebrity 2021 acompañó su publicación con el recordado momento en el que, tal como ella mencionó, licuó sus frijoles en medio de la competencia.

Varios de los seguidores de Carla Giraldo reaccionaron con elogios y aceptaron que también la extrañan en la cocina más importante del mundo: "eres la mejor", "generas adicción" y "pa qué pero le ponía picante al programa" fueron algunas de las respuestas al tuit de la actriz.

