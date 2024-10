MasterChef: revolcón en las condiciones de reto por equipos, algunos no cocinan

Todo un 'revolcón' fue lo que sucedió en el capítulo 92 de MasterChef Celebrity Colombia, primordialmente por las condiciones que se les dieron a los participantes para competir.

A diferencia de lo que estaban pensando, se dio a conocer que en esta oportunidad iban a cocinar en grupos, es decir, unen los minutos que cada participante individualmente había acumulado. Cony Camelo regresó con cero minutos a su favor.

Se armaron los grupos, dos de tres celebridades y uno de cuatro celebridades, Cony Camelo agilizó y quedó bien. No obstante, eligieron a los capitanes de los grupos y fue cuando todo cambió.

Repentinas novedades en reto por equipos de MasterChef Celebrity Colombia

La presentadora Claudia Bahamón pidió que en las estaciones de cocina solo podían quedarse las celebridades elegidas voluntariamente como capitanes. De acuerdo con Dominica Duque, les pusieron una "cascarita" en el reto.

"Hay algo muy importante que deben tener en cuenta. De este reto va a salir un puntaje, resulta que hoy no hay un ganador, el ganador se va a saber después del siguiente reto; porque en un siguiente reto van a cocinar los mismos equipos y pasará lo mismo de hoy. Se calificará, se promediará y luego ahí el promedio de la puntuación de los dos va a dictar cuál de los tres equipos sube al balcón, los otros equipos se van a poner delantal negro", explicó Claudia Bahamón.

Las capitanas no cocinan en reto por equipos de MasterChef Celebrity

Pero lo anterior no es todo, se sumó el hecho de que este reto no solo vale el 50%, sino que Martina La Peligrosa, Paola Rey y Caterine Ibargüen no cocinan, pues son las capitanas y deben estar en otro espacio turnándose un micrófono para dar las instrucciones a sus compañeros de equipos a través de un parlante.

Adicionalmente, deben preparar dos entradas y dos platos fuertes exactamente iguales utilizando productos de mar. Además, los cocineros no pueden decidir poner o hacer cosas que no digan las capitanas, también dieron de una vez el nombre de los menús.

Grupo morado de Caterine Dominica y Nina se llama 'Del mar para ustedes', tienen 54 minutos.

Grupo rojo de Martina, Juan Pablo y Vicky se llama 'El menú de la victoria', tienen 74 minutos.

Grupo azul de Paola, Jacko, Carolina y Cony se llama 'Delicias del mar', tienen 57 minutos.

